В Гурьевском районе сгорела фура с мебелью

СЕГОДНЯ 10:03 2019-01-25T10:03:55+03:00

Огонь также повредил баню, рядом с которой стоял автомобиль

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В четверг по тревоге выезжали пожарные, ответственные за охрану Гурьевского района. На часах было 10.52, когда поступило сообщение о том, что в поселке Лазовское горит грузовая машина.

Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, в поселке полностью выгорела фура, груженая мебелью. Огнем также была повреждена деревянная баня, рядом с которой стоял большегрузный автомобиль.

О пострадавших не сообщается.