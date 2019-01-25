В Гурьевском районе сгорела фура с мебелью
Огонь также повредил баню, рядом с которой стоял автомобиль
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В четверг по тревоге выезжали пожарные, ответственные за охрану Гурьевского района. На часах было 10.52, когда поступило сообщение о том, что в поселке Лазовское горит грузовая машина.
Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, в поселке полностью выгорела фура, груженая мебелью. Огнем также была повреждена деревянная баня, рядом с которой стоял большегрузный автомобиль.
О пострадавших не сообщается.