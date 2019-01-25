В Калининграде нанятый для ремонта мужчина обворовал квартиру, чтобы раздать долги
Калининградец нанял знакомого для ремонта своей квартиры. Тот взялся за дело, но вскоре перестал отвечать на звонки. Заглянув домой, хозяин не обнаружил в шкатулке деньги и дорогое золотое кольцо. Впрочем, и рабочего на месте он не застал. Материальный ущерб составил без малого 1 млн рублей.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, был задержан 39-летний злоумышленник, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Похищенное кольцо у него изъяли. Горе-строитель сознался во всем, и сказал, что похищенные деньги раздал знакомым, которым был должен.
Возбуждено уголовное дело, за кражу мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.