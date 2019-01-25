2019-01-25T10:16:45+03:00
Происшествия

В Калининграде нанятый для ремонта мужчина обворовал квартиру, чтобы раздать долги

Рабочему грозит до 6 лет лишения свободы
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Калининградец нанял знакомого для ремонта своей квартиры. Тот взялся за дело, но вскоре перестал отвечать на звонки. Заглянув домой, хозяин не обнаружил в шкатулке деньги и дорогое золотое кольцо. Впрочем, и рабочего на месте он не застал. Материальный ущерб составил без малого 1 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, был задержан 39-летний злоумышленник, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Похищенное кольцо у него изъяли. Горе-строитель сознался во всем, и сказал, что похищенные деньги раздал знакомым, которым был должен.

Возбуждено уголовное дело, за кражу мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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