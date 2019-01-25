В Садовом товариществе в Калининграде сгорела дача, в Пионерском – еще одна
К счастью, обошлось без пострадавших
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Пионерском в садовом товариществе «Степное» поздним вечером в минувший четверг 24 января случился пожар. В 23.40 пожарные выехали на место. Горел одноэтажный дачный дом с мансардой. Помещение мансарды оказалось полностью уничтожено огнем, сгорела деревянная крыша.
Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, в тот же день В садовом товариществе «Золотой петушок» на улице Абрикосовой в Калининграде в частном жилом деревянном доме полностью выгорело помещение мансарды. Также сгорела шиферная кровля.
В обоих случаях обошлось без пострадавших.