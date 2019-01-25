Троих калининградцев осудили за разбойное нападение на ломбард

СЕГОДНЯ 10:27 2019-01-25T10:32:12+03:00

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В Калининграде осудили троих мужчин за разбойное нападение на ломбард. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

В конце декабря 2017 года злоумышленники проникли в помещение ломбарда на улице Батальной, избили работника и похитили деньги и золото на 2 млн рублей.

Долгое время преступление оставалось нераскрытым, однако сотрудники уголовного розыска все же смогли установить личности нападавших. Кстати, один из напавших на ломбард – 41-летний мужчина уже находился в СИЗО, но по другому преступному эпизоду.

Суд приговорил его к 7 годам 3 месяцам лишения свободы, остальные разбойники получили 5 лет и 3,5 года в колонии строгого режима.