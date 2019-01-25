Калининград входит в первую пятерку городов России для путешествий в 2019 году

СЕГОДНЯ 10:31 2019-01-25T10:31:29+03:00

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Сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил самые популярные у туристов города России в 2019 году. Рейтинг был подготовлен по данным «раннего» бронирования отелей и апартаментов туристами для проживания с 1 февраля по 31 декабря 2019 года.

В первую пятерку городов вошли Санкт-Петербург, Москва, Казань, Нижний Новгород и Калининград.

По данным сервиса туристы бронируют по поездки в Калининград в среднем на четыре дня и тратят на аренду жилья 2,1 тыс. рублей в день.

Кстати, проживание в Калининграде оказалось самым дешевым среди этих городов.