Калининград входит в первую пятерку городов России для путешествий в 2019 году
Изменить размер текста:
Сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил самые популярные у туристов города России в 2019 году. Рейтинг был подготовлен по данным «раннего» бронирования отелей и апартаментов туристами для проживания с 1 февраля по 31 декабря 2019 года.
В первую пятерку городов вошли Санкт-Петербург, Москва, Казань, Нижний Новгород и Калининград.
По данным сервиса туристы бронируют по поездки в Калининград в среднем на четыре дня и тратят на аренду жилья 2,1 тыс. рублей в день.
Кстати, проживание в Калининграде оказалось самым дешевым среди этих городов.