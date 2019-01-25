СЕГОДНЯ 10:53 2019-01-25T10:53:27+03:00

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В Калининграде в пятницу в течение дня не будет света на восьми улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13:30 света не будет по ул. Куйбышева 36,91а,б,95,97а, 109-111, 129,113-117.

До 13 часов электричество будет отключено на ул. Румянцева 3,7, ул. Серж. Колоскова 4а,8а, ул. Дм. Донского 18.

До 18 часов без света останутся дома на ул. Кирова 7,15, ул. Чайковского 11,14,17,18,20-24, ул. Руставели 2 (д/сад № 119), 4, ул. Брамса 23а.