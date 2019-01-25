Калининградец попался на серии интернет-мошенничеств

СЕГОДНЯ 10:58 2019-01-25T10:58:34+03:00

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В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в семи интернет- мошенничеств. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

Началось все с того, что в полицию обратился 35-летний мужчина, который рассказал, что стал жертвой мошенника. Как оказалось, он нашел предложение о продаже запчастей для автомобиля. Связавшись со злоумышленником, мужчина перевел ему 358 тысяч рублей, однако запчасти так и не получил.

Полицейские выяснили, на чей счет были переведены деньги и установили личность злоумышленника. Им оказался 35-летний калининградец. При обыске у него изъяли банковские карты, мобильные телефоны и документы.

В ходе проверки по данному заявлению, полицейские установили причастность мужчины к аналогичному преступлению в отношении 22-летнего жителя столицы. Потерпевший перевел на счёт злоумышленника 190 тысяч рублей.

По данному факту возбуждены уголовные дела, мошеннику грозит до 6 лет лишения свободы.