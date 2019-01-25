2019-01-25T11:18:09+03:00
Спорт

В Калининграде в фестивале ГТО победила сборная школы по легкой атлетике

Соревнования прошли в спорткомплексе «Юность»
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Манеж спорткомплекса «Юность» принял фестиваль комплекса «Готов к труду и обороне», собрав 16 команд в составе 8-10 муниципальных или государственных служащих, депутатов, работников учреждений Калининграда.

Учитывался общий результат выступления в отдельных дисциплинах, таких, как бег на 60 метров, рывок гири, подтягивание, прыжки в длину и гибкость.

Министерство спорта Калининградской области сообщает, что первое место в общекомандном зачете заняла сборной школы олимпийского резерва по легкой атлетике. Серебро у регионального минспорта, бронзу взяли представители областного управления МЧС России.

- Наиболее востребованным ГТО остается у молодежи, потому что максимальные результаты сулят дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения, - отметил замминистра спорта области Евгений Скачков.

Выполнивший нормативы успешно получает знак отличия, в соответствии с уровнем подготовки — бронзового, серебряного или золотого достоинства.

Шесть лет назад президент России выступил с инициативой возрождения комплекса ГТО в России в обновленном формате, отвечающем велению времени.

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