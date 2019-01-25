Власти Калининграда опубликовали список крупных должников по арендным платежам за землю
Власти Калининграда опубликовали список крупных должников по арендным платежам за землю.
В список вошли 28 компаний, индивидуальных предпринимателей и частных лиц. В общей сложности они задолжали в городской бюджет 48 млн рублей.
Список должников (данные в тыс. руб. на 18.01.2019):
ООО «ТЕХНОСТРОЙ» - 6 059
ООО «СТРОЙКОРПОРАЦИЯ» - 5 249
ООО «ТЕЗАУР» - 5 014
ООО «ЯК-СТРОЙ» - 3 792
ООО «СТРОЙЗАПАДИНФОРМ» - 2 770
СТК ДОСААФ РОССИИ НОУД ОБР. – 2 625
ООО «СК АРМАДА» - 2 023
ИП КОЛОБОВА С.И. – 1 511
ООО «БАЛТ-АВТОДОМ» - 1 247
СОРОКА В.Ф. – 1 051
ООО «КСК ИНВЕСТ» - 1 047
ООО «ПОДВОДРЕЧСТРОЙ» - 960
МЭНУА Т.К. - 939
ЛАНЬКОВ В.В. - 913
ООО «БАЛТСТРОЙИНВЕСТ» - 859
ООО «ДОМ-СЕРВИС» - 821
ООО «КИТ И К» - 763
ООО «АВТОХОЛЛ» - 759
ООО «ГИДРОСТРОЙ» - 720
ООО «СТУДИЯ АРХИТЕКТУРЫ» - 697
ООО «ГУСТАВ» - 653
ООО «СПЕЦТЕХНИКА» - 586
ООО АВГ «ЯЛТИНСКОЕ» - 576
ООО «МОДИТТЕН» - 545
ООО «ПАТЕФОН» - 538
ООО «МАРКЕТ» - 494
ООО «ВЮМ» - 451
ООО «ГРАНДЛИДЕР» - 114