2019-01-25T11:09:19+03:00
Общество

Власти Калининграда опубликовали список крупных должников по арендным платежам за землю

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Власти Калининграда опубликовали список крупных должников по арендным платежам за землю.

В список вошли 28 компаний, индивидуальных предпринимателей и частных лиц. В общей сложности они задолжали в городской бюджет 48 млн рублей.

Список должников (данные в тыс. руб. на 18.01.2019):

ООО «ТЕХНОСТРОЙ» - 6 059

ООО «СТРОЙКОРПОРАЦИЯ» - 5 249

ООО «ТЕЗАУР» - 5 014

ООО «ЯК-СТРОЙ» - 3 792

ООО «СТРОЙЗАПАДИНФОРМ» - 2 770

СТК ДОСААФ РОССИИ НОУД ОБР. – 2 625

ООО «СК АРМАДА» - 2 023

ИП КОЛОБОВА С.И. – 1 511

ООО «БАЛТ-АВТОДОМ» - 1 247

СОРОКА В.Ф. – 1 051

ООО «КСК ИНВЕСТ» - 1 047

ООО «ПОДВОДРЕЧСТРОЙ» - 960

МЭНУА Т.К. - 939

ЛАНЬКОВ В.В. - 913

ООО «БАЛТСТРОЙИНВЕСТ» - 859

ООО «ДОМ-СЕРВИС» - 821

ООО «КИТ И К» - 763

ООО «АВТОХОЛЛ» - 759

ООО «ГИДРОСТРОЙ» - 720

ООО «СТУДИЯ АРХИТЕКТУРЫ» - 697

ООО «ГУСТАВ» - 653

ООО «СПЕЦТЕХНИКА» - 586

ООО АВГ «ЯЛТИНСКОЕ» - 576

ООО «МОДИТТЕН» - 545

ООО «ПАТЕФОН» - 538

ООО «МАРКЕТ» - 494

ООО «ВЮМ» - 451

ООО «ГРАНДЛИДЕР» - 114

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