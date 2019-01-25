Супруга погибшего на производстве калининградца отсудила у работодателя 500 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:34 2019-01-25T11:35:29+03:00

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В Калининграде супруга погибшего на производстве мужчины отсудила у его работодателя компенсацию морального вреда. Об этом сообщает пресс-служба Московского районного суда.

Летом 2018 года мужчина ремонтировал трактор на территории животноводческой фермы. Внезапно стоявший рядом погрузчик начал самопроизвольное движение задним ходом и наехал на него. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Суд установил, что причиной несчастного случая стало непроведение работодателем обучения и проверки знаний по охране труда, а также неудовлетворительная организация производства работ. В результате суд взыскал с предприятия компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.