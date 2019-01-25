КЖД назначит дополнительный поезд в Светлогорск и Зеленоградск с 4 февраля
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С понедельника 4 февраля на приморских направлениях по рабочим дням назначат дополнительный поезд «Калининград – Зеленоградск – Светлогорск» со всеми остановками в пути.
Время отправления с Южного вокзала – 19:57, прибытия в Зеленоградск – 20:40. Время отправления из Зеленоградска – 20:55, прибытия в Светлогорск – 21:31.
Как сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги, также корректируется график утреннего рельсобуса с Северного вокзала в Чкаловск. С 4 февраля он будет отправляться в 8:42.