2019-01-25T11:44:13+03:00
Клуб любознательных

В Калининграде на деревьях появились странные языческие ленты

Жители заметили их уже в разных районах города
Иван МАРКОВ
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Языческая лента, висевшая в центре городаЯзыческая лента, висевшая в центре городаФото: Иван МАРКОВ
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В среду корреспондент «Комсомолки» заметил на одном из деревьев на острове Канта развевающуюся на ветру белую ленту, привязанную на высоте примерно трех метров. После того, как эту ленту удалось достать и рассмотреть поближе, оказалось, что на ней есть несколько символов, вероятно, языческих: сокол, солнце со вписанной в центр восьмилучевой звездой и конь. Все символы были красного цвета, а с обоих концов ленты имелись орнаменты. Позже, когда ленту попытались опознать в соцсетях, один из пользователей предположил, что орнаменты похожи на мьельнир - в германо-скандинавской мифологии это молот бога Тора (в переводе с древне-скандинавского мьельнир значит «сокрушитель»).

В четверг выяснилось, что подобные шелковые ленты появились на деревьях и в других районах Калининграда. В частности, один из жителей города сорвал ее в районе Фридландских ворот.

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