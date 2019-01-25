2019-01-25T11:46:38+03:00
Общество

В Калининградской области стали выращивать семена отечественных сортов картофеля

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Изменить размер текста:

В Калининградской области началась реализация проекта по развитию семеноводства отечественных сортов картофеля. Об этом сообащет пресс-служба регионального Минсельхоза.

Проект реализует фермерское хозяйство «Калина», которое получила федеральный грант в размере 52 млн рублей. Он предполагает развитие производства высококачественного отечественного семенного материала картофеля, повышение урожайности этой культуры, разработку системы защиты картофеля, в том числе от фитофторы, в условиях Калининградской области.

В Минсельхозе отметили, что природно-климатические условия Калининградской области являются оптимальными для выращивания картофеля. Сейчас в развивается производство как товарного, так и семенного картофеля.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За год в Калининграде раскрыли 15 преступлений, совершенных ОПГ
«Балтика» расторгла контракт с полузащитником Аланом Касаевым
Сотрудников колонии №9 Калининграда накажут за найденный у осужденного телефон
На ул.Портовой в Калининграде на ходе загорелся «Мерседес»
Полиция сообщила о снижении преступности в Калининградской области
Проект реконструкции башни Бисмарка под Черняховском подготовят в первой половине этого года
В Калининграде бездомный украл из квартиры газовый котел, стиральную машину и два окна
На ул. Гурьевской в поселке Малое Исаково возобновляется двустороннее движение
Суд закрыл дом престарелых на ул. Сурикова в Калининграде
Калининградцу не разрешили ввезти в области 12 кг сала и мяса из Литвы
Номинант «Золотой маски» Сергей Чехов проведет творческую встречу в Калининграде
В Калининграде на деревьях появились странные языческие ленты
КЖД назначит дополнительный поезд в Светлогорск и Зеленоградск с 4 февраля
Супруга погибшего на производстве калининградца отсудила у работодателя 500 тысяч рублей
На ул. Камской в Калининграде водитель сбил маму с ребенком и скрылся
Власти Калининграда опубликовали список крупных должников по арендным платежам за землю
В Калининграде в фестивале ГТО победила сборная школы по легкой атлетике
Калининградец попался на серии интернет-мошенничеств
В Калининграде в пятницу в течение дня не будет света на восьми улицах
В Калининграде отключат светофоры на двух перекрестках