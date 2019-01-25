В Калининградской области стали выращивать семена отечественных сортов картофеля

СЕГОДНЯ 11:46 2019-01-25T11:46:38+03:00

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В Калининградской области началась реализация проекта по развитию семеноводства отечественных сортов картофеля. Об этом сообащет пресс-служба регионального Минсельхоза.

Проект реализует фермерское хозяйство «Калина», которое получила федеральный грант в размере 52 млн рублей. Он предполагает развитие производства высококачественного отечественного семенного материала картофеля, повышение урожайности этой культуры, разработку системы защиты картофеля, в том числе от фитофторы, в условиях Калининградской области.

В Минсельхозе отметили, что природно-климатические условия Калининградской области являются оптимальными для выращивания картофеля. Сейчас в развивается производство как товарного, так и семенного картофеля.