Номинант «Золотой маски» Сергей Чехов проведет творческую встречу в Калининграде
Молодой режиссер из Новосибирска, номинант театральных премий «Золотая маска» и «Прорыв» Сергей Чехов приедет в Калининград 29 января. В этот день в 18.30 в областной научной библиотеке он станет гостем литературного салона Татьяны Понаморенко.
Ценителей театрального искусства приглашают на открытую творческую встречу, которая пройдет в читальном зале библиотеки
Как рассказали организаторы, режиссер поставит в Калининградском драмтеатре спектакль по сценарию Эмира Кустурицы «Черная кошка, белый кот». Интересно, что в 2017 году калининградские зрители могли увидеть постановку Чехова «Мама, сними голову».
Сергей Чехов окончил Новосибирский государственный театральный институт в 2014. Ставил спектакли по Антону Чехову и Александру Пушкину.
С 2015 года активно ставит в разных городах России.
Номинант театральных премий «Золотая маска» и «Прорыв».