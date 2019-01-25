Номинант «Золотой маски» Сергей Чехов проведет творческую встречу в Калининграде

СЕГОДНЯ 11:54 2019-01-25T11:54:28+03:00

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Молодой режиссер из Новосибирска, номинант театральных премий «Золотая маска» и «Прорыв» Сергей Чехов приедет в Калининград 29 января. В этот день в 18.30 в областной научной библиотеке он станет гостем литературного салона Татьяны Понаморенко.

Ценителей театрального искусства приглашают на открытую творческую встречу, которая пройдет в читальном зале библиотеки

Как рассказали организаторы, режиссер поставит в Калининградском драмтеатре спектакль по сценарию Эмира Кустурицы «Черная кошка, белый кот». Интересно, что в 2017 году калининградские зрители могли увидеть постановку Чехова «Мама, сними голову».

Сергей Чехов окончил Новосибирский государственный театральный институт в 2014. Ставил спектакли по Антону Чехову и Александру Пушкину.

С 2015 года активно ставит в разных городах России.

Номинант театральных премий «Золотая маска» и «Прорыв».