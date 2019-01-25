2019-01-25T12:11:58+03:00
Общество

Калининградцу не разрешили ввезти в области 12 кг сала и мяса из Литвы

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Пресс-служба Россельхознадзора по Калининградской области
Изменить размер текста:

Житель Калининградской области лишился на границе мясной продукции, купленной в Литве. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Калининграде купил в Литве свиное сало и домашнюю курицу общим весом 11,8 кг. При этом, у него отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы.

Учитывая, что массная продукция приобретена в стране, которая является неблагополучной в эпизоотическом отношении по африканской чуме свиней, было принято решение конфисковать продукты и уничтожить их.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За год в Калининграде раскрыли 15 преступлений, совершенных ОПГ
«Балтика» расторгла контракт с полузащитником Аланом Касаевым
Сотрудников колонии №9 Калининграда накажут за найденный у осужденного телефон
На ул.Портовой в Калининграде на ходе загорелся «Мерседес»
Полиция сообщила о снижении преступности в Калининградской области
Проект реконструкции башни Бисмарка под Черняховском подготовят в первой половине этого года
В Калининграде бездомный украл из квартиры газовый котел, стиральную машину и два окна
На ул. Гурьевской в поселке Малое Исаково возобновляется двустороннее движение
Суд закрыл дом престарелых на ул. Сурикова в Калининграде
Номинант «Золотой маски» Сергей Чехов проведет творческую встречу в Калининграде
В Калининградской области стали выращивать семена отечественных сортов картофеля
В Калининграде на деревьях появились странные языческие ленты
КЖД назначит дополнительный поезд в Светлогорск и Зеленоградск с 4 февраля
Супруга погибшего на производстве калининградца отсудила у работодателя 500 тысяч рублей
На ул. Камской в Калининграде водитель сбил маму с ребенком и скрылся
Власти Калининграда опубликовали список крупных должников по арендным платежам за землю
В Калининграде в фестивале ГТО победила сборная школы по легкой атлетике
Калининградец попался на серии интернет-мошенничеств
В Калининграде в пятницу в течение дня не будет света на восьми улицах
В Калининграде отключат светофоры на двух перекрестках