Калининградцу не разрешили ввезти в области 12 кг сала и мяса из Литвы
.Фото: Пресс-служба Россельхознадзора по Калининградской области
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Житель Калининградской области лишился на границе мясной продукции, купленной в Литве. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
Калининграде купил в Литве свиное сало и домашнюю курицу общим весом 11,8 кг. При этом, у него отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы.
Учитывая, что массная продукция приобретена в стране, которая является неблагополучной в эпизоотическом отношении по африканской чуме свиней, было принято решение конфисковать продукты и уничтожить их.