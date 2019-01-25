Суд закрыл дом престарелых на ул. Сурикова в Калининграде

СЕГОДНЯ 12:18 2019-01-25T12:18:54+03:00

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В Калининграде суд запретил деятельность дома престарелых на улице Сурикова,7а. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В работе дома престарелых были выявлены многочисленные нарушения. В частности, у ООО «Амбуланс», которое оказывало услуги по временному проживанию граждан пожилого возраста не было лицензии на медицинскую деятельность. По данному факту было возбуждено административное дело, и так как, это нарушение представляло опасность для жизни и здоровья граждан, прокурор направил в суд исковое заявление о запрете деятельности дома престарелых.

Суд согласился с прокуратурой и запретил деятельность учреждения.