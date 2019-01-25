2019-01-25T12:26:36+03:00
Общество

На ул. Гурьевской в поселке Малое Исаково возобновляется двустороннее движение

Виктор Сергеев
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..Фото: gurievsk.gov39.ru
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На улице Гурьевской в поселке Малое Исаково возобновляется двустороннее транспорта. Об этом сообащется на официальном сайте администрации Гурьевска.

Двустороннее движение на участке от ул. Пушкинской до железнодорожного переезда вводится с 14 февраля.

Напомним, одностороннее движение на этом участке было введено в ноябре прошлого года после начала работ по реконструкции улицы Шатурской.

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