В Калининграде бездомный украл из квартиры газовый котел, стиральную машину и два окна

СЕГОДНЯ 12:37 2019-01-25T12:38:21+03:00

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В Калининграде бездомный украл из квартиры газовый котел, стиральную машину, спутниковую антенну и два пластиковых окна. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

Злоумышленник проник в жилище через незапертую дверь. Прибывшие на место полицейские провели поквартирный обход, опросили возможных очевидцев преступления и установили личность вора. Им бездомный 51-летний местный житель.

Подозреваемый дал признательные показания и пояснил, что краденое имущество успел продать. На него завели уголовное дело по статье «Кража».