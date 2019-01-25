2019-01-25T13:02:54+03:00
Общество

Проект реконструкции башни Бисмарка под Черняховском подготовят в первой половине этого года

Тем временем, памятник архитектуры продолжает превращаться в руину
Иван МАРКОВ
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Башня БисмаркаБашня БисмаркаФото: Иван МАРКОВ
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Недалеко от Черняховска, между поселками Красная Горка и Маевка, продолжает разрушаться уникальный для России объект - башня Бисмарка. В минувшие выходные корреспондент «Комсомолки» посетил руинированный памятник архитектуры и обратил внимание на то, что работы по его сохранению пока не начинались. Более того, стены объекта продолжают стремительно осыпаться.

- Вместе с муниципалитетом мы сейчас занимаемся разработкой проекта ее восстановления, - рассказал о работах на башне руководитель службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов. – Этот вопрос, в частности, на контроле у губернатора, и буквально вчера мы встречались с предполагаемым проектировщиком. В первой половине этого года, вероятно, проект будет готов. В самом лучшем случае к концу этого года приступят к реконструкции.

Напомним, в июле прошлого года очевидцы заметили, что разрушилась верхняя часть исторической постройки: крыша башни раскололась и осыпалась вниз. После этого местная администрация натянула перед подходами к башне колючую проволоку (сегодня она уже оборвана) и установила табличку «Опасная зона. Проход запрещен». Стоит отметить, что на территории России есть всего два подобных объекта, и оба они находятся в Калининградской области. Второй расположен в поселке Горино рядом с Неманом, но находится в еще более удручающем состоянии.

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