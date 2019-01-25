2019-01-25T13:15:37+03:00
Общество

Полиция сообщила о снижении преступности в Калининградской области

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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По итогам 2018 года, количество зарегистрированных преступлений в Калининградской области сократилось на 20,3% по сравнению с 2017 годом. Об этом на расширенном заседании коллегии сообщил начальник регионального УМВД Игорь Ларионов.

По его словам, также более чем на 40 процентов снизилось число отказов в возбуждении уголовных дел.

- За 2018 год в Калининградской области зарегистрировано 13734 преступления, что на 20,3% меньше чем за 2017-й. Количество преступлений категории тяжких и особо тяжких также сократилось на 1,9%, - заявил генерал-майор полиции.

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