Сотрудников колонии №9 Калининграда накажут за найденный у осужденного телефон
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде накажут сотрудников исправительной колонии №9 на советском проспекте за нарушение требований уголовно-исполнительного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Во время прокурорской проверки в душевой комнате был обнаружен мобильный телефон. Запрещенный предмет находился в пожарной рукавице.
Мобильные телефоны входят в перечень предметов, которые осужденным запрещено иметь. Поэтому прокуратура внесла представление начальнику колонии с требованием привлечь виновных сотрудников исправительного учреждения к ответственности.