Сотрудников колонии №9 Калининграда накажут за найденный у осужденного телефон

СЕГОДНЯ 13:47 2019-01-25T13:48:23+03:00

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В Калининграде накажут сотрудников исправительной колонии №9 на советском проспекте за нарушение требований уголовно-исполнительного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Во время прокурорской проверки в душевой комнате был обнаружен мобильный телефон. Запрещенный предмет находился в пожарной рукавице.

Мобильные телефоны входят в перечень предметов, которые осужденным запрещено иметь. Поэтому прокуратура внесла представление начальнику колонии с требованием привлечь виновных сотрудников исправительного учреждения к ответственности.