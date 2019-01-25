2019-01-25T14:01:49+03:00
Спорт

«Балтика» расторгла контракт с полузащитником Аланом Касаевым

Виктор Сергеев
Поделиться:
Алан Касаев.Алан Касаев.Фото: fc-baltika.ru
Изменить размер текста:

Калининградская «Балтика» расторгла контракт с полузащитником Аланом Касаевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт расторгнут по соглашению сторон. При этом, Касаев отказался от требования выплаты премиальных.

- Благодарим Алана за игру и за отказ от требования выплаты премиальных. Эти финансовые средства пойдут на развитие детско-юношеского футбола, - заявили в пресс-службе калининградской команды.

Напомним, ранее команду покинули полузащитник Максим Григорьев и защитник Андрей Буйволов. Игроки и клуб расторгли контракты по обоюдному согласию.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полиция заявила о снижении числа угонов, грабежей и квартирных краж в Калининграде
За год в Калининграде раскрыли 15 преступлений, совершенных ОПГ
Сотрудников колонии №9 Калининграда накажут за найденный у осужденного телефон
На ул.Портовой в Калининграде на ходе загорелся «Мерседес»
Полиция сообщила о снижении преступности в Калининградской области
Проект реконструкции башни Бисмарка под Черняховском подготовят в первой половине этого года
В Калининграде бездомный украл из квартиры газовый котел, стиральную машину и два окна
На ул. Гурьевской в поселке Малое Исаково возобновляется двустороннее движение
Суд закрыл дом престарелых на ул. Сурикова в Калининграде
Калининградцу не разрешили ввезти в области 12 кг сала и мяса из Литвы
Номинант «Золотой маски» Сергей Чехов проведет творческую встречу в Калининграде
В Калининградской области стали выращивать семена отечественных сортов картофеля
В Калининграде на деревьях появились странные языческие ленты
КЖД назначит дополнительный поезд в Светлогорск и Зеленоградск с 4 февраля
Супруга погибшего на производстве калининградца отсудила у работодателя 500 тысяч рублей
На ул. Камской в Калининграде водитель сбил маму с ребенком и скрылся
Власти Калининграда опубликовали список крупных должников по арендным платежам за землю
В Калининграде в фестивале ГТО победила сборная школы по легкой атлетике
Калининградец попался на серии интернет-мошенничеств
В Калининграде в пятницу в течение дня не будет света на восьми улицах
В Калининграде отключат светофоры на двух перекрестках