«Балтика» расторгла контракт с полузащитником Аланом Касаевым
Алан Касаев.Фото: fc-baltika.ru
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Калининградская «Балтика» расторгла контракт с полузащитником Аланом Касаевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Контракт расторгнут по соглашению сторон. При этом, Касаев отказался от требования выплаты премиальных.
- Благодарим Алана за игру и за отказ от требования выплаты премиальных. Эти финансовые средства пойдут на развитие детско-юношеского футбола, - заявили в пресс-службе калининградской команды.
Напомним, ранее команду покинули полузащитник Максим Григорьев и защитник Андрей Буйволов. Игроки и клуб расторгли контракты по обоюдному согласию.