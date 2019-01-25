СЕГОДНЯ 14:00 2019-01-25T14:01:49+03:00

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Калининградская «Балтика» расторгла контракт с полузащитником Аланом Касаевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт расторгнут по соглашению сторон. При этом, Касаев отказался от требования выплаты премиальных.

- Благодарим Алана за игру и за отказ от требования выплаты премиальных. Эти финансовые средства пойдут на развитие детско-юношеского футбола, - заявили в пресс-службе калининградской команды.

Напомним, ранее команду покинули полузащитник Максим Григорьев и защитник Андрей Буйволов. Игроки и клуб расторгли контракты по обоюдному согласию.