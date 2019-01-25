2019-01-25T14:24:41+03:00
Происшествия

За год в Калининграде раскрыли 15 преступлений, совершенных ОПГ

К уголовной ответственности привлекли 11 членов преступных групп.
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В 2018 году в Калининградской области было раскрыто 15 преступлений, совершенных в составе организованных групп, к уголовной ответственности привлекли 11 членов ОПГ. Об этом на расширенном заседании коллегии сообщил начальник регионального УМВД Игорь Илларионов.

Среди резонансных дел Илларионов напомнил об обнаружении в конце прошлого года сети подпольных казино в Калининграде. Тогда были задержаны лидер ОПГ, пять членов преступной группы и крупные суммы денег.

- Хотелось бы отметить, что уголовные дела по факту организации преступного сообщества на территории области не возбуждались более 10 лет, - Игорь Илларионов.

Также в декабре в регионе задержали банду, занимающуюся сбытом карфентанила через закладки.

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