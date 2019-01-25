За год в Калининграде раскрыли 15 преступлений, совершенных ОПГ
В 2018 году в Калининградской области было раскрыто 15 преступлений, совершенных в составе организованных групп, к уголовной ответственности привлекли 11 членов ОПГ. Об этом на расширенном заседании коллегии сообщил начальник регионального УМВД Игорь Илларионов.
Среди резонансных дел Илларионов напомнил об обнаружении в конце прошлого года сети подпольных казино в Калининграде. Тогда были задержаны лидер ОПГ, пять членов преступной группы и крупные суммы денег.
- Хотелось бы отметить, что уголовные дела по факту организации преступного сообщества на территории области не возбуждались более 10 лет, - Игорь Илларионов.
Также в декабре в регионе задержали банду, занимающуюся сбытом карфентанила через закладки.