За год в Калининграде раскрыли 15 преступлений, совершенных ОПГ

СЕГОДНЯ 14:16 2019-01-25T14:24:41+03:00

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В 2018 году в Калининградской области было раскрыто 15 преступлений, совершенных в составе организованных групп, к уголовной ответственности привлекли 11 членов ОПГ. Об этом на расширенном заседании коллегии сообщил начальник регионального УМВД Игорь Илларионов.

Среди резонансных дел Илларионов напомнил об обнаружении в конце прошлого года сети подпольных казино в Калининграде. Тогда были задержаны лидер ОПГ, пять членов преступной группы и крупные суммы денег.

- Хотелось бы отметить, что уголовные дела по факту организации преступного сообщества на территории области не возбуждались более 10 лет, - Игорь Илларионов.

Также в декабре в регионе задержали банду, занимающуюся сбытом карфентанила через закладки.