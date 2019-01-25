2019-01-25T15:23:25+03:00
Общество

Полиция заявила о снижении числа угонов, грабежей и квартирных краж в Калининграде

Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Количество имущественных преступлений в Калининградской области по итогам 2018 года снизилось на 25%.Об этом на расширенной коллегии заявил начальник регионального УМВД Игорь Илларионов. За год в области было зарегистрировано 8 912 таких преступлений.

По словам Илларионова, почти на 27% в регионе снизилось количество мошенничеств – с 2279 фактов до 1665. Более чем на 26% снизилось количество краж, на 33% - угонов транспортных средств. Почти на 10% снизилось число грабежей.

Более чем на 10% в регионе снизилось количество квартирных краж и на 7% выросла их раскрываемость.

- Имеются положительные примеры грамотно проведенных оперативно-розыскных мероприятий. Так, за год задержаны 5 «серийных» воров, совершивших в общей сложности 48 квартирных краж, - сказал начальник калининградской полиции.

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