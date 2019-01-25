В Зеленоградске через месяц закроют историческую булочную на Курортном проспекте

СЕГОДНЯ 15:22 2019-01-25T15:22:46+03:00

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В Зеленоградске готовятся к закрытию булочной на Курортном проспекте, ставшей одной из самых известных достопримечательностей курортного города. После закрытия зданию грозит снос, поэтому в сети уже появилась петиция за сохранение объекта, собравшая около тысячи голосов.

- Мы, неравнодушные жители Зеленоградска и гости города, просим сохранить в исторической постройке 1905 года (расположенной по адресу: Зеленоградск, Курортный проспект, 25а) булочную, - говорится в тексте петиции. - Наша булочная является прекрасным образцом деревянного зодчества морских курортов Восточной Пруссии. Представляет интерес не только, как строение, но и как интерактивный исторический экспонат благодаря сохранению своих функций на протяжении ста с лишним лет.

Напомним, 31 октября прошлого года общественный совет при службе охраны объектов культурного наследия единогласно рекомендовал признать булочную объектом культурного наследия. Признание памятником может помочь сохранить домик от сноса после того, как она закроется 25-го февраля этого года.