75 лет снятия блокады Ленинграда: В Калининграде откроют выставку фотографа «Комсомолки» Бориса Кудоярова

СЕГОДНЯ 15:27 2019-01-25T15:27:21+03:00

Один из снимков с выставки. Фото: Предоставлено организаторами

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В Калининградском историко-художественном музее готовятся к открытию фотовыставки, которая посвящена 75-летию снятия блокады Ленинграда. Автор 100 фотографий – Борис Кудояров, один из самых известных советских военных фотокорреспондентов. Во время войны работал в Ленинграде в качестве репортера газеты «Комсомольская правда».

В свое время снимки были лично отобраны Борисом Павловичем для коллекции Музея истории Санкт-Петербурга. Теперь увидеть их смогут и калининградцы.

Как рассказали организаторы выставки, эти фотографии фиксируют разные стороны жизни горожан: уходящих на фронт добровольцев, работающих на военных заводах женщин, госпитали, сожженные дворцы, оборонительные сооружения.

Борис Кудояров (1898–1973) в блокадном Ленинграде сделал более 3 тысяч снимков, которые публиковались в «Комсомольской правде» и «Ленинградской правде». После войны многие книги о блокаде были иллюстрированы именно его фотографиями.

Выставка «Ленинградская блокада в фотографиях Бориса Кудоярова» откроется 26 января и проработает до 14 февраля.