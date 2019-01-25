2019-01-25T16:13:29+03:00
Общество

В Роминтской пуще обнаружили табличку с могилы советского солдата

Бойцом оказался уроженец Ростовской области, погибший под Голдапом
Иван МАРКОВ
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Табличка с могилы бойцаТабличка с могилы бойцаФото: Яромир Краевский
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В пятницу 25 января директор ландшафтного парка «Пуща Роминска» Яромир Краевский опубликовал на своей персональной странице в фейсбуке, что на подконтрольной ему территории была обнаружена металлическая табличка с могилы советского солдата, а также пятиконечная звезда.

На табличке имелась надпись: «К-ц Острижный Яков Олексеевич в бою за соц. Родину верный воинской присяге, проявив геройство, погиб 16 ноября 1944 г.»

- Роминтская пуща скрывает много секретов, - сообщил Краевский, - загадок, драматических историй. В лесу под Голдапом нашли эту пластину. Сделана из расклепанного снаряда. Наверное, соратники приколотили ее поспешно в лесу.

Через некоторое время удалось установить, что погибшим бойцом оказался рядовой 20-й зенитной артиллерийской Неманской дивизии Яков Алексеевич Острыжный, родившийся в станице Егорлыкская Ростовской области в 1910 году. Убит он был осколком снаряда противника в 1700 метрах восточнее железнодорожной станции Бутткунен, что недалеко от Голдапа.

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