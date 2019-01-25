2019-01-25T17:12:09+03:00
Общество

На окраине Светлого сотрудники ГИБДД спасли от переохлаждения раздетую женщину

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В четверг вечером сотрудники ГИБДД увидели женщину, которая вышла на дорогу из леса. Одетая не по погоде она остановилась у края проезжей части.

- Младший лейтенант полиции Ольга Жеребцова и лейтенант полиции Рустам Хатамов, незамедлительно остановили патрульный автомобиль и подошли к ней. Женщина просила о помощи. По внешним признакам было понятно, что она находится на улице продолжительное время, - рассказала начальник пресс-службы УМВД Светлана Поставничая.

Женщину незамедлительно доставили в медучреждение, по данному факту полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Также полицейские выясняют, были ли в отношении горожанки совершены противоправные действия.

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