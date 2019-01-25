2019-01-25T17:21:13+03:00
Общество

За год фонд капремонта в Калининграде «забраковал» троих подрядчиков

Две компании уже внесены в реестр недобросовестных
Иван МАРКОВ
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Не все подрядчики, как выяснилось, одинаково полезныНе все подрядчики, как выяснилось, одинаково полезныФото: Иван МАРКОВ
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Фонд капремонта в Калининграде подвел итоги минувшего года и сообщил, что в ходе проведения работ были «забракованы» три компании-подрядчика.

- По итогам прошлого года Фондом было расторгнуто четыре договора на проведение работ по капитальному ремонту с тремя подрядными организациями, - заявила Оксана Астахова на своей персональной стрнице в фейсбуке. - В настоящее время две из них внесены в реестр недобросовестных, в отношении еще одной идут аналогичные процедуры.

По информации фонда, компания-подрядчик «Балтийский регион», не закончив в прошлом году ни одного своего объекта, пыталась уверить комиссию УФАС в том, что в следующий раз «может получиться лучше», и поэтому вносить его в список недобросовестных не следует.

- К сожалению, некоторые компании думают, кто капитальный ремонт в отличие, например, от нового строительства - это не совсем серьезное занятие, - продолжает Астахова, - и поэтому можно относиться к работам по остаточному принципу и «спустя рукава». Также есть мнение, что капремонт - неважно и несложно, «прокатит как-нибудь». Со всей ответственностью можем сказать - это совершенно не так.

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