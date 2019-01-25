2019-01-25T17:24:02+03:00
Общество

Власти разрешили калининградцам выходить на лед городских водоемов

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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На городских водоемах установился сплошной ледяной покров с толщиной льда более 10 сантиметров. При таком состоянии пребывание на льду считается безопасным, сообщает пресс-служба администрации Калининграда.

- Однако, спасатели напоминают, что по-прежнему сохраняется запрет выхода людей на лед водоемов в ночное время и в условиях плохой видимости, также запрещен выезд на лед механических транспортных средств, - отметили в пресс-службе мэрии.

При возникновении чрезвычайной ситуации на водных объектах Калининграда звоните в ЕДДС по телефону: 59-64-00 или на единый номер экстренных оперативных служб: 112.

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