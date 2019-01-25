2019-01-25T17:36:42+03:00
Общество

На Куршской косе отремонтировали поврежденные штормом переходы через авандюну

Сейчас продолжается реконструкция настила и спуска к морю на тропе «Озеро Лебедь»
Иван МАРКОВ
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Новый переход через авандюнуНовый переход через авандюнуФото: Нацпарк «Куршская коса»
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В пятницу пресс-служба национального парка «Куршская коса» отчитался о проведенных работах. Сославшись на морозную погоду, представители нацпарка сообщили о том, что условия работы стали сложнее, тем не менее, ежедневно проводится уборка мусора и расчистка леса. Также постоянно проходит очистка деревянных настилов от наледи, посыпка их песком и обновление предупреждающих табличек.

- Холод - не помеха и для работ по ремонту и обновлению туристической инфраструктуры нацпарка: отремонтированы поврежденные штормом переходы через авандюну, идет реконструкция настила и спуска к морю на тропе «Озеро Лебедь», подходит к завершению строительство новой тропы, обзорной площадки и лестницы для выхода на морское побережье на 8-м километре Куршской косы, - заявили в пресс-службе.

Кроме того, недавно реконструирован спуск на тропе «Высота Эфа»: новая конструкция позволит противостоять ударам стихии во время шторма.

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