СЕГОДНЯ 18:00 2019-01-25T18:01:58+03:00

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В прошлом году калининградская полиция раскрыла 6302 преступления, что на 2,2% больше, чем годом ранее. Об этом на расширенном заседании коллегии рассказал начальник регионального управления МВД Игорь Илларионов. Также в 2018 году полицейские раскрыли 239 преступлений прошлых лет, из которых 73 преступления тяжкие и особо тяжкие.

Сотрудники МВД раскрыли 36 убийств, 22 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, 34 разбойных нападения, 30 преступлений, совершенных с применением оружия, 245 экономических преступлений, 39 должностных преступлений, 90 преступлений, связанных с ДТП.

- Общая раскрываемость преступлений возросла до 50,3%, а категории тяжких и особо тяжких – до 49,8%, - рассказал начальник УМВД России по Калининградской области.