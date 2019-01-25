В Калининграде в пятницу пройдут массовые проверки водителей на трезвость

СЕГОДНЯ 18:09 2019-01-25T18:09:52+03:00

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В пятницу, 25 января, в Калининграде пройдет профилактическое мероприятие, в ходе которого инспекторы будут выявлять пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В ведомстве напоминают, что в прошлом году по вине водителей было совершено 92 ДТП, в которых 30 человек погибло и 120 человек получили ранения. Всего было задержано 3624 пьяных водителя, из них 260 водителей – за повторное пьяное вождение.

Госавтоинспекция призывает граждан сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону горячей линии «Нетрезвый водитель» : 8(4012)552-811.