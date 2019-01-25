2019-01-25T18:17:36+03:00
Общество

Злостного алиментщика из Багратионовска арестовали на 10 суток

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Житель Багратионовского района получил 10 суток административного ареста за уклонение от уплаты алиментов. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления Службы судебных приставов.

35-летний житель поселка Медовое по решению суда дожжен был платить алименты на содержание своего 15-летнего сына, однако постоянно уклонялся от уплаты и денег не давал, накопив тем самым долг в 45 тысяч рублей.

Приставы неоднократно предупреждали мужчину об ответственности, вплоть до уголовной, однако нерадивый родитель не встал а путь исправления. За что и получил 10 суток ареста.

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