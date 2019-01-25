2019-01-25T18:21:53+03:00
Звезды

Сразу две команды КВН из Калининграда пробились в телевизионные лиги

Оба коллектива представляют БФУ
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Правительство Калининградской области
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В этом сезоне команда «Лиля Брик» из БФУ имени Канта будет представлять наш регион в телевизионной Первой лиге, команда «Кантиана» (которая тоже представляет БФУ имени Канта), являющаяся чемпионом лиги «Запад России» выступит в телевизионной Международной лиге.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, это стало известно на международном фестивале команд КВН «КиВиН-2019», который прошел в Сочи.

Игры Первой лиги проходят в Казани и чемпиону гарантировано попадание в Высшую или Премьер-лигу. Международная лига КВН играется в Минске, в 2016 году ее чемпионом стала Сборная Калининградской области.

Интересно, что еще несколько наших команд показали свои шутки в Сочи. Это «Сборная РАНХиГС», «Странный случай (БФУ), «Бесполезные ископаемые» (БФУ), «Прибалты» (Гусев), «На позитиве» (Борское, Гвардейский район).

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