Во время пожара под Калининградом погиб шестилетний мальчик

СЕГОДНЯ 12:35 2019-01-26T12:35:03+03:00

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Трагедия произошла вечером в пятницу в Столярном переулке в Правдинске. Как сообщает пресс-служба регионального Следственного управления, по предварительным, данным мальчик находился в одной из комнат, его мама была на кухне. В какой-то момент она почувствовала запах дыма из комнаты, в которой находился ребёнок. Самостоятельно вывести мальчика из комнаты женщина не смогла. Прибывшие на место пожарные спасти не успели.

Организовано проведение доследственной проверки. Для установления точной причины смерти ребёнка назначена судебно-медицинская экспертиза, причины и очаг возгорания позволит установить пожаро-техническая экспертиза.