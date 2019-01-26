Ущерб от экономических преступлений в Калининградмской области превысил 400 миллионов

СЕГОДНЯ 12:46 2019-01-26T12:46:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2018 году в Калининградской области было выявлено 481 преступление экономической направленности. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, материальный ущерб составил более 442,4 млн. рублей.

В частности, полицейские выявили 134 экономических преступления, совершённых в сфере кредитования и финансирования, 5 преступлений, связанных со злоупотреблением при освоении бюджетных средств и 44 – хищением бюджетных средств, 4 – с госзаказом, 24 – связанных с операциями с недвижимостью, 6 – в сфере ЖКХ.