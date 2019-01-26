2019-01-26T12:46:23+03:00
Экономика

Ущерб от экономических преступлений в Калининградмской области превысил 400 миллионов

Николай Литвинов
Поделиться:
Изменить размер текста:

В 2018 году в Калининградской области было выявлено 481 преступление экономической направленности. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, материальный ущерб составил более 442,4 млн. рублей.

В частности, полицейские выявили 134 экономических преступления, совершённых в сфере кредитования и финансирования, 5 преступлений, связанных со злоупотреблением при освоении бюджетных средств и 44 – хищением бюджетных средств, 4 – с госзаказом, 24 – связанных с операциями с недвижимостью, 6 – в сфере ЖКХ.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кафедральном соборе Калининграда пройдет «Ночь» в память о жертвах Холокоста
Во время пожара под Калининградом погиб шестилетний мальчик
Сразу две команды КВН из Калининграда пробились в телевизионные лиги
Злостного алиментщика из Багратионовска арестовали на 10 суток
В Калининграде в пятницу пройдут массовые проверки водителей на трезвость
В прошлом году калининградская полиция раскрыла 6302 преступления
На Куршской косе отремонтировали поврежденные штормом переходы через авандюну
Власти разрешили калининградцам выходить на лед городских водоемов
За год фонд капремонта в Калининграде «забраковал» троих подрядчиков
На окраине Светлого сотрудники ГИБДД спасли от переохлаждения раздетую женщину
В Роминтской пуще обнаружили табличку с могилы советского солдата
75 лет снятия блокады Ленинграда: В Калининграде откроют выставку фотографа «Комсомолки» Бориса Кудоярова
В Зеленоградске через месяц закроют историческую булочную на Курортном проспекте
Полиция заявила о снижении числа угонов, грабежей и квартирных краж в Калининграде
За год в Калининграде раскрыли 15 преступлений, совершенных ОПГ