2019-01-26T12:54:14+03:00
Звезды

В Кафедральном соборе Калининграда пройдет «Ночь» в память о жертвах Холокоста

Николай Литвинов
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Событие состоится в воскресенье, 27 января. Начало в 19.00. Проект «Ночь» приурочен к международному Дню памяти жертв Холокоста.

Как сообщает пресс-служба правительства области, музыку для этого мероприятия исполнит Калининградский областной симфонический оркестр в сопровождении международных хоровых ассамблей и всемирно известных солистов. Произведение Лейба Глантца было оркестрована известным американским композитором Джозефом Нессом. Текст читает Тамара Гвердцители (Москва), солист – Саймон Коэн (Тель-Авив) при участии Государственного хора «Вильнюс» (Литва), Московской еврейской мужской капеллы, хора калининградского музыкального театра и хора «Кириллица».

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