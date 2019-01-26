Под Калининградом жителя поселка украли трех кур на 1600 рублей
К полицейским обратился 57-летний житель одного из поселков Багратионовского района. Он сообщил, что из его курятника пропали три курицы. Ущерб составил 1 600 рублей.
Сотрудники уголовного розыска вышли на подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 33-летний односельчанин потерпевшего. Установлено, что мужчина проник в хозяйственную постройку, повредив запорное устройство.
- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 1 статьи 158 Уголовного кодекса «Кража, совершенная с незаконным проникновение в помещение». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, - сообщили в пресс-службе областного УМВД.