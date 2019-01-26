2019-01-26T17:06:50+03:00
Общество

Приятель похитил с банковской карты калининградки 4 тысячи рублей

Николай Литвинов
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С заявлением о краже обратилась 47-летняя жительница Калининграда. По ее словам, накануне она приглашала к себе в гости 49-летнего знакомого, с которым употребляла спиртное. Тот незаметно похитил банковскую карту приятельницы, а пин-код от нее подсмотрел, когда знакомая расплачивалась в магазине ранее. Затем мужчина снял в банкомате 4 тысячи рублей.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 «Кража с банковского счета». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

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