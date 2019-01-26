Калининградцев ждет самая холодная ночь с начала года

СЕГОДНЯ 17:19 2019-01-26T17:21:40+03:00

Изменить размер текста: A A

По данным портала rp5.ru, в ночь с субботы на воскресенье температура воздуха в Калининграде может понизиться до -14 градусов. С учетом высокой влажности (она достигнет 100%), ощущаться мороз будет гораздо сильнее – на все -20! Если расчеты синоптиков окажутся верными, предстоящая ночь станет самой холодной с начала 2019 года. Пока что ниже значения -13,3 температура в нашем городе еще не опускалась.

Впрочем, есть и более оптимистичные прогнозы. Например, Гидрометцентр России не ждет, что этой ночью в Калининграде будет холоднее, чем -10 градусов.