2019-01-26T17:21:40+03:00
Общество

Калининградцев ждет самая холодная ночь с начала года

Михаил ЯНОВСКИЙ
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..Фото: Александр Подгорчук
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По данным портала rp5.ru, в ночь с субботы на воскресенье температура воздуха в Калининграде может понизиться до -14 градусов. С учетом высокой влажности (она достигнет 100%), ощущаться мороз будет гораздо сильнее – на все -20! Если расчеты синоптиков окажутся верными, предстоящая ночь станет самой холодной с начала 2019 года. Пока что ниже значения -13,3 температура в нашем городе еще не опускалась.

Впрочем, есть и более оптимистичные прогнозы. Например, Гидрометцентр России не ждет, что этой ночью в Калининграде будет холоднее, чем -10 градусов.

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