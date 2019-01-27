На площади Василевского в Калининграде произошел пожар в трехэтажном доме
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В субботу вечером пожарных пришлось вызывать на площадь Василевского. Здесь, в трехэтажном кирпичном здании, в вытяжке загорелись жировые отложения. Как пояснили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калининградской области, площадь возгорания составила 2 квадратных метра.
Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет специальной пожарно-спасательной части в составе четырех человек и одной единицы техники.