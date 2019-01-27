"Первый пошел": на Калининградском заливе под лед провалилась машина с рыбаками

СЕГОДНЯ 11:48 2019-01-27T11:48:31+03:00

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Не успел на заливах установиться лед, как начались происшествия с калининградскими рыбаками.

Как сообщили в сообществе "Рыбалка в Калининграде" в соцсети "Вконтакте", в субботу, 26 января, в районе поселка Прибрежный ушел на дно Калининградского залива автомобиль "Мицубиси Паджеро" с любителями подледного лова. По информации МЧС, обошлось без пострадавших.

Напомним, штраф за выезд на лед на автомобиле составляет 3 тысячи рублей. Есть мнение, что его следует увеличить в 10, а может, в 20 раз. В этом случае желающих рискнуть станет меньше.