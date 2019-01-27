2019-01-27T12:03:17+03:00
Происшествия

На радость зайцам: под Черняховском охотники наткнулись на горы выброшенной моркови

Кирилл Алексеев
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Автор фото - Андрей Виноградов.Автор фото - Андрей Виноградов.Фото: Facebook
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На удивительные оранжевые холмы обратил внимание бывший депутат Калининградской облдумы, житель Черняховска Андрей Виноградов. На охоте он обнаружил целые горы в общем-то неиспорченной моркови. Как она оказалась в поле, пока неясно.

"Случай на охоте. Это когда идешь на зайца, а встречаешь терриконы выброшенной в укромном уголке морковки. И верно, зачем заморачиваться с хранением и реализацией, если государственные субсидии на поддержку сельского хозяйства все перекроют?", - написал Виноградов на своей странице в Фейсбуке.

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