Из-за плохой погоды два рейса между Калининградом и Москвой отменили, четыре задержали

СЕГОДНЯ 13:32 2019-01-27T13:32:56+03:00

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В калининградском аэропорту "Храброво" сообщили о корректировке расписания на 27 января из-за ухудшения погодных условий в Москве. Так, рейсы авиакомпании "Аэрофлот" будут выполняться по следующему расписанию.

Прилет: SU1002 – отменен, SU1004 – в 14:30, SU1006 – задержан до 01:10 (28.01.2019), SU1008 – задержан до 02:50 (28.01.2019).

Вылет: SU1003 – отменен, SU1005 – задержан до 20:40, SU1007 – задержан до 02:05, (28.01.2019), SU1009 – в 03:50.

В "Храброво" напомнили, что вся актуальная информация о рейсах размещена на онлайн табло на официальном сайте аэропорта. Получить информацию о рейсах можно в справочной аэропорта по телефону: +7(4012) 300-300.