СМИ: в Калининграде снова замуровали котов в подвале жилого дома

СЕГОДНЯ 13:41 2019-01-27T13:48:46+03:00

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Недавно отвратительный случай произошел на улице Мариупольской в Калининграде, где кто-то из местных жителей отравил, а затем замуровал в подвале котов. К сожалению, некоторые животные погибли, а ответственности никто не понес. И вот - новая похожая история на улице Вагнера

Как сообщил "Клопс.Ru" со ссылкой на жительницу дома по улице Вагнера, в пятницу, 25 января, сотрудники ЖЭУ приварили решетку на окошке в подвал.

- В подвале находились котенок и четыре взрослых животных. Двух питомцев удалось вытащить, еще трое остаются в заточении, - сказала женщина.

Как сообщает издание, уличные коты живут во дворе дома, где их подкармливали местные жители.

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В одном из калининградских дворов жестоко травят котов — уже не впервые. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказала волонтер Надежда, которая лично спасала очередную «партию» пострадавших, потратив на это личный отпуск и день рождения (читайте далее).