В Янтарном в память о тысячах евреев, расстрелянных в 1945 году, прошел Марш жизни
.Фото: Правительство Калининградской области
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В воскресенье в Янтарном городском округе прошел ежегодный Марш жизни и траурный митинг. Акция была посвящена памяти жертв Холокоста - семи тысяч евреев, узников концлагерей, расстрелянных нацистами в январе 1945 года в окрестностях Пальмникена. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, впервые это мероприятие прошло здесь 20 лет назад.
Участники Марша жизни, в числе которых - губернатор Антон Алиханов, прошли путь 12 километров от развилки в поселке Круглово до поселка Янтарный, следуя маршруту, по которому в конце января 1945 году пришлось идти под конвоем фашистов узникам концлагерей Восточной Пруссии.