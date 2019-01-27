В Янтарном в память о тысячах евреев, расстрелянных в 1945 году, прошел Марш жизни

СЕГОДНЯ 17:54 2019-01-27T21:24:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье в Янтарном городском округе прошел ежегодный Марш жизни и траурный митинг. Акция была посвящена памяти жертв Холокоста - семи тысяч евреев, узников концлагерей, расстрелянных нацистами в январе 1945 года в окрестностях Пальмникена. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, впервые это мероприятие прошло здесь 20 лет назад.

Участники Марша жизни, в числе которых - губернатор Антон Алиханов, прошли путь 12 километров от развилки в поселке Круглово до поселка Янтарный, следуя маршруту, по которому в конце января 1945 году пришлось идти под конвоем фашистов узникам концлагерей Восточной Пруссии.