Появились эскизы отреставрированного Дома пожарных на Литовском валу в Калининграде

СЕГОДНЯ 21:34 2019-01-27T21:34:17+03:00

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Здания на Литовском валу - один из немногих сохранившихся в Калининграде образцов комплексной застройки Кёнигсберга. Дом пожарных, располагающийся на перекрестке Литовского вала и Московского проспекта, в бытность мэра Александра Ярошука хотели снести, но затем передумали. Потом в здании был пожар, вскоре после этого с окон исчезли немецкие кованные решетки. Казалось, здание обречено. Но, оказывается, нет.

Накануне руководитель Коропорации развития Калининградской области Андрей Толмачев у себя на странице в Фейсбуке опубликовал несколько эскизов будущего здания - вариант, как могут отреставрировать Дом пожарных. "Прислали предложения по объекту на Литовском валу. Интересно... изучаем-с", - прокомментировал рисунки Андрей Толмачев.

Мнения по поводу эскизов у калининградцев разделились. Некоторые, как например бывший главный архитектор Калининграда Александр Башин, вариант реставрации одобрили. Другие встретили в штыки, обвиняя авторов эскизов в отсутствии историчности.