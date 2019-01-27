"Прилетит домой - обрадуется": на бесплатной парковке в "Храброво" с легковушки сняли все колеса

СЕГОДНЯ 23:15 2019-01-27T23:15:56+03:00

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Интересную фотографию разместили в "Сообществе автомобилистов Калининграда и области" в социальной сети "ВКонтакте". На ней - автомобиль "Рено", у которого вместо колес установлены кирпичи.

Одни участники сообщества радостно шутят: "Прилетит домой, увидит, обрадуется". А другие настроены более серьезно, они высказывают предположения, что снять колеса с несчасного "Логана" могли сделать либо из мести, либо для того, чтобы вдалельцы авто впредь пользовались не бесплатной, а платной парковкой. Третья группа комментаторов отмечает, что на бесплатной парковке постоянно что-то воруют.