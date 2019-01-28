В Петербурге открыли стрельбу по туристу из Калининграда
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В Санкт-Петербурге на проспекте Энергетиков накануне было совершено покушение на жителя Калининграда, приехавшего посмотреть на Северную столицу.
Как сообщил питерский сайт "Мой район", 31-летний мужчина был доставлен в Александровскую больницу с переломом левой кисти и пулевым ранением тыльной стороны кисти. После оказания помощи потерпевшего отпустили.
По словам потерпевшего, в него стрелял неизвестный. О причинах конфликта не сообщается. По факту проводится проверка.