В Петербурге открыли стрельбу по туристу из Калининграда

СЕГОДНЯ 09:56 2019-01-28T09:58:48+03:00

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В Санкт-Петербурге на проспекте Энергетиков накануне было совершено покушение на жителя Калининграда, приехавшего посмотреть на Северную столицу.

Как сообщил питерский сайт "Мой район", 31-летний мужчина был доставлен в Александровскую больницу с переломом левой кисти и пулевым ранением тыльной стороны кисти. После оказания помощи потерпевшего отпустили.

По словам потерпевшего, в него стрелял неизвестный. О причинах конфликта не сообщается. По факту проводится проверка.